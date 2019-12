A presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, disse nesta segunda-feira (23) que não está pronta para nomear a equipe que participará do julgamento político do presidente Donald Trump no Senado americano por acusações de abuso de poder e de obstrução do Congresso.

"A Câmara não pode escolher nossos delegados até sabermos que tipo de julgamento o Senado conduzirá", tuitou a líder da maioria democrata na Casa.

A equipe da Câmara de Representantes se encarregará da acusação contra Trump no Senado, onde os republicanos são maioria, em um julgamento que deve começar em janeiro.

Trump foi acusado de abusar de seus poderes por pedir à Ucrânia que investigasse seu possível rival eleitoral em 2020, o ex-vice-presidente Joe Biden, e por bloquear os esforços dos legisladores em investigar suas ações.

Pelosi ainda não enviou as acusações aprovadas na semana passada pela Câmara, pois está em disputa com o líder do Senado, o republicano Mitch McConnell, sob a forma do julgamento.

Os democratas querem que quatro funcionários e ex-funcionários testemunhem.

Trump impediu que os quatro testemunhassem anteriormente na Câmara, mas a oposição acredita que os depoimentos consolidariam o caso no Senado.

"O presidente Trump bloqueou suas próprias testemunhas e seus documentos, da Câmara e do povo americano, com queixas falsas sobre o processo", disse Pelosi. "Agora, qual é a sua desculpa?", questionou a democrata.

Em entrevista hoje ao programa Fox & Friends desta emissora conservadora, McConnell afirmou que Pelosi aparentemente acredita que pode dizer a eles como "lidar com o julgamento".

"Não descartamos testemunhas", acrescentou McConnell, explicando que queria aplicar as mesmas regras que no julgamento político contra Bill Clinton, duas décadas atrás.

Nas referências ao processo de julgamento político, a Constituição dos EUA é muito sucinta e deixa toda a organização para o Senado no que diz respeito à duração e à modalidade do processo.

