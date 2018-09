O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Setembro de 2018

O livro do célebre jornalista americano Bob Woodward sobre el governo Trump, "Fear" (Medo), vendeu mais de 1,1 milhão de exemplares em sua primeira semana nas livarias, o melhor início já registrado por sua editora Simon and Schuster.

A cifra inclui as vendas de livros impressos, audiolivros e livros digitais, informou a editora, filial do grupo de mídia CBS, em comunicado.

Somente no dia 11 de setembro, quando foi lançado o livro que conta o caos reinante na Casa Branca na era Trump, "Fear" vendeu 900.000 exemplares.

Woodward, o jornalista do Washington Post que, junto com Carl Bernstein, ajudou a revelar o escândalo Watergate que derrubou o presidente Richard Nixon em 1974, teve um sucesso maior que o livro "Fire and Fury", de Michael Wolff, também sobre o governo Trump e com mais de 1 milhão de cópias vendidas na primeira semana.

A editora anunciou que já providenciou a 10ª impressão do livro, o que elevará a quantidade de cópias impressas a 1,2 milhão.

