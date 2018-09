O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2018 8:53 03. Setembro 2018 - 08:53

A exposição do quadro "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci, prevista para começar em 18 de setembro no Louvre de Abu Dhabi, foi adiada por tempo indeterminado, anunciou o departamento de Cultura e Turismo do emirado.

"Em breve divulgaremos mais informações", afirmou uma mensagem no Twitter do departamento, sem explicar os motivos do adiamento.

"Salvator Mundi", um retrato de Cristo pintado provavelmente por volta do ano 1500, foi adquirido em um leilão em novembro de 2017 em Nova York pela quantia recorde de 450 milhões de dólares.

"Perdida e escondida durante muito tempo, a obra-prima de Leonardo da Vinci será nosso presente ao mundo", declarou em junho Mohamed Khalifa al-Mubarak, presidente do departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi.

O Louvre de Abu Dhabi anunciou na ocasião que o departamento de Cultura e Turismo havia comprado a obra.

Em dezembro do ao passado, no entanto, o jornal New York Times informou que o comprador efetivo do quadro havia sido o príncipe saudita Badr bin Abdallah.

Pouco depois, o Wall Street Journal informou de que Badr bin Abdallah comprou o quadro obedecendo ordens do príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman, que não confirmou nem desmentiu a notícia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português