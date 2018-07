O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Apple anunciou nesta terça-feira (31) alta de 30% nos seus lucros, a 11,5 bilhões de dólares, no último trimestre, graças ao aumento do preço de venda do iPhone.

O volume de negócios aumentou 17%, a 53,3 bilhões de dólares, em relação ao mesmo período do ano passado, devido à venda de iPhones, serviços online e acessórios.

"Ficamos felizes de anunciar o melhor trimestre concluído em junho da Apple e o quarto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos na receita", disse seu CEO, Tim Cook.

As vendas de iPhones ficaram um pouco menores que o esperado, com 41,3 milhões de aparelhos (+1%), mas o pequeno aumento da quantidade foi compensado na receita pelo preço mais elevado.

Isso foi atribuído ao lançamento em 2017 do iPhone 8 e do iPhone X, cujo preço inicial de venda ao público era de quase mil dólares.

Os resultados da Apple foram imediatamente reconhecidos pelo mercado: as ações subiam cerca de 2,65% nas negociações eletrônicas após o fechamento de Wall Street.

A empresa, que busca se diversificar para não depender tanto do iPhone, teve um aumento de 31% nas receitas provenientes de serviços como iTunes Store, Apple Music, Apple Pay, entre outros.

