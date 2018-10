O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Outubro de 2018 22:34 25. Outubro 2018 - 22:34

O lucro líquido da gigante de vendas online Amazon subiram no terceiro trimestre do ano, a 2,9 bilhões de dólares, dez vezes mais que no mesmo período do ano passado, mas sua receita e as expectativas acabaram sendo decepcionantes.

Segundo dados publicados nesta quinta-feira, a 5,75 dólares por ação, o lucro superou amplamente as expectativas de Wall Street, mas o faturamento, de 56,6 bilhões de dólares, que marcou uma alta de 29%, um pouco menor que o esperado.

Contudo, o que mais decepcionou foram as previsões de receitas para o quarto trimestre, o que fez as ações recuarem mais de 5% após o fechamento do mercado.

