Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 0:30 21. Agosto 2018 - 00:30

Membros do Movimento dos Sem Terra se manifestam a favor da libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, perto de Brasília, em 14 de agosto de 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é cada vez mais favorito a vencer as eleições de outubro, apesar de sua candidatura ter grandes chances de ser impugnada por conta de sua situação judicial, revelam duas pesquisas nesta segunda-feira (20).

O ex-presidente pelo PT obteria atualmente 37,3% dos votos para chegar à presidência, diante dos 32,4% de maio, assinala a pesquisa realizada pelo instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte (CNT).

É seguido pelo candidato de extrema direita Jair Bolsonaro, com 18,8% (16,7% em maio), enquanto nenhum outro dos 11 candidatos supera a barreira dos 10%.

Lula também ganharia facilmente em um segundo turno contra qualquer adversário, de acordo com o estudo, realizado entre 15 e 18 de agosto com uma amostragem de 2.002 pessoas e uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

O avanço de Lula é confirmado pela pesquisa do instituto Ibope para a TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo, na qual o ex-presidente aparece com 37% dos votos (contra 33% no final de junho), contra 18% para Bolsonaro (15% em junho), e 6% para Marina Silva.

As duas pesquisas são as primeiras realizadas após o início oficial da campanha eleitoral, na quinta-feira, com a participação de 13 candidatos à presidência.

Contudo, Lula cumpre desde abril uma pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e a justiça eleitoral deve impugnar a sua candidatura em função da Lei da Ficha Limpa, que impede de apresentar a cargos eleitorais pessoas condenadas em segunda instância.

Nesse caso, poderia ser substituído pelo seu companheiro de chapa como candidato a vice-presidente, Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, embora não seja fácil herdar o eleitorado lulista, que se espalharia entre vários candidatos.

Sem o ex-presidente, Bolsonaro lidera com 20% dos votos, seguido por Marina Silva, 12%, Ciro Gomes, 9%, e Geraldo Alckmin, 7%. Haddad tem apenas 4% das intenções de voto, de acordo com o Ibope.

Segundo a pesquisa MDA, apenas 17,3% dos eleitores de Lula votaria em Haddad, enquanto 11,9% o faria em Marina Silva, 9,6% por Ciro Gomes e 6,2% por Bolsonaro.

Nessas eleições, que se anunciam como as mais incertas das últimas décadas no país, o número de indecisos se mantém estável em 8,8% (8,7% em maio). Já a porcentagem dos que pretendem votar em branco ou nulo diminuiu de 18% para 14,3%.

O primeiro turno das eleições está previsto para 7 de outubro e o segundo, 22. Vários candidatos, como Geraldo Alckmin, apostam pelo início da propaganda gratuita pela televisão para aumentar o eleitorado.

