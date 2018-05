O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A mãe do ex-espião russo Serguei Skripal, envenenado com sua filha em março na Inglaterra e que teve alta em 18 de maio, apareceu na televisão russa nesta segunda-feira (21) para pedir às autoridades britânicas que lhe permitam falar com seu filho.

Elena Skripal, apresentada pela emissora pública russa Pervyi Kanal como mãe do ex-agente duplo, foi exibida de pijamas, em um quarto, durante a transmissão de um talk-show noturno popular.

"Não vejo meu filho há 14 anos. Quero reencontrá-lo. Quero abraçá-lo forte, com meu coração. Tenho 90 anos. Por favor, deixem que eu faça apenas uma ligação ao meu filho", pediu a mulher.

"Por que não lhe autorizam a ligar? Por que? Qual é a razão? Depois de tudo, quando ele estava em casa, falávamos todas as semanas. E agora, por alguma razão que ignoro, não estamos autorizados a falar. Pelo que seja autorizado a falar comigo", acrescentou chorando.

Skripal, teve alta do hospital na sexta-feira. O envenenamento do ex-espião russo provocou uma grave crise diplomática entre Rússia, por um lado, e Reino Unido e seus aliados ocidentais, do outro.

