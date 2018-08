O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Agosto de 2018 19:13 31. Agosto 2018 - 19:13

Roberta McCain, mãe do então senador John McCain, se manteve impassível no funeral do filho

Quando o caixão de John McCain, coberto pela bandeira americana, foi levado ao Capitólio dos Estados Unidos nesta sexta-feira (31), entre os presentes para homenagear o falecido senador havia uma mulher que viveu toda a turbulência de sua carreira e vida icônicas: sua mãe de 106 anos.

Meio século após terem dito a ela que seu filho havia sido abatido no Vietnã - onde foi mantido prisioneiro por cinco anos -, Roberta McCain mostrou-se uma fortaleza no funeral do senador, que morreu no fim de semana passado após uma batalha contra o câncer no cérebro.

A matriarca da família manteve a compostura enquanto era levada para a Rotunda do Capitólio, onde confortou sua neta, Meghan McCain, segurando sua mão e sussurrando em seu ouvido.

Quando finalmente se aproximou do caixão, mostrou uma aparência sombria e silenciosa, até que saiu do local.

Em um de seus livros, McCain escreveu que sua mãe foi "criada para ser uma mulher forte e determinada, que aproveita a vida e sempre tentou tirar o máximo de suas oportunidades".

