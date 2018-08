O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O chefe das negociações do México para a revisão do Nafta, Ildefonso Guajardo, chega para uma rodada de negociações em Washington, 23 de agosto de 2018

O chefe das negociações do México para a revisão do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) afirmou neste domingo (26) estar prestes a fechar um acordo com os Estados Unidos, que permita concretizar um novo pacto com o terceiro sócio do bloco, o Canadá.

Negociadores de ambos os países se reúnem neste fim de semana em Washington com vistas a finalizar um trato bilateral que, segundo declarou no sábado o presidente americano, Donald Trump, "poderia ser alcançado em breve".

"Diria que praticamente estamos nas últimas horas desta negociação", assegurou o secretário de Economia mexicano, Ildefonso Guajardo, ao chegar neste domingo ao gabinete do representante comercial americano, Robert Lighthizer, embora três horas depois tenha relativizado, ao afirmar que "ainda não podemos cantar vitória".

Guajardo lembrou que é necessário "no mínimo uma semana para trabalhar também com o Canadá" para finalizar o acordado.

Os negociações trabalham contra o relógio para alcançar um novo Nafta até o fim de agosto. A data-limite se deve ao desejo de assiná-lo antes de o presidente americano, Enrique Peña Nieto, entregar o cargo ao presidente eleito, Andrés Manuel López Obrador, em 1º de dezembro, e para isto, o Congresso americano deve ser informado do pacto 90 dias antes.

Jesús Seade, delegado de López Obrador nas negociações do Nafta, também deu uma mensagem alentadora ao entrar nas reuniões deste domingo. "Já estamos chegando às últimas", declarou.

Estados Unidos, México e Canadá iniciaram em agosto de 2017 conversações para modernizar o Nafta, em vigor desde 1994, a instâncias de Trump, que o considera "um desastre" para seu país e ameaçou, inclusive, abandonar o acordo ou fazer pactos em separado com os outros dois sócios.

O Canadá se disse nestes dias pronto a se sentar à mesa quando for convocado.

A delegação mexicana, que também é integrada por seu chanceler, Luis Videgaray, tem ido a Washington nas últimas cinco semanas para tentar resolver assuntos com seus pares americanos, depois que as negociações entre os três sócios estancaram em maio, em parte devido às eleições presidenciais mexicanas.

