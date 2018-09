O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Porto de Veracruz, no México, com veículos montados para embarque

O México está pronto para assinar um tratado comercial bilateral com os Estados Unidos, no contexto da revisão do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), ao qual o Canadá poderia se unir "nas próximas seguintes", disse à AFP o chefe técnico dos negociadores mexicanos, Kenneth Smith.

"Nós não sabemos se pode haver algum anúncio de último minuto esta semana entre Estados Unidos e Canadá, mas em todo caso estamos nos preparando para uma situação na qual vamos lançar um texto de forma bilateral e depois o Canadá pode se unir nas semanas seguintes", declarou Smith à margem de uma conferência em Nova York.

