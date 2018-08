O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

08. Agosto 2018 - 23:29

A paradisíaca Riviera Maya do México sofre este ano uma invasão extraordinária de sargaço, macroalgas que tingem de marrom as águas turquesas e que o governo tentará deter a partir desta semana com uma barreira no mar.

Entre 19 de junho e esta quarta-feira foram coletados 125.325 metros cúbicos de sargaço em 41 praias do estado de Quintana Roo, segundo um comunicado da coordenação de Comunicação Social da região.

O sargaço, que desprende um cheiro fétido nas praias, "é um indicador da crescente poluição e aumenta em até 100 vezes os danos causados diretamente pela atividade humana nos mares e costas caribenhas", advertiu dias atrás a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).

Segundo o secretário de Ecologia e Meio Ambiente de Quintana Roo, Alfredo Arellano, a melhor forma de atenuar a situação "é desviar o sargaço e contê-lo no mar". Para conseguir isso, "esta semana se colocará a primeira barreira no litoral marinho", informou.

Ao devolver a macroalga às correntes mediante as barreiras, se evitará "a chegada excessiva de tal vegetação, que quando faz contato com a areia da praia e com a passagem do tempo pode ocasionar mudanças no equilíbrio dos ecossistemas expostos".

Além disso, acrescentou Arellano, "serão utilizadas também embarcações de posicionamento dinâmico para o arrasto e redirecionamento do sargaço capturado nas barreiras". O funcionário não disse se a chegada extraordinária das macroalgas afetou o turismo.

