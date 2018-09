O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Setembro de 2018 3:56 25. Setembro 2018 - 03:56

Emmanuel Macron e Donald Trump buscaram na noite desta segunda-feira pontos de convergência em temas que dividem França e Estados Unidos, durante um encontro em Nova York, informou o Eliseu.

Durante quase uma hora, os dois líderes discutiram os principais assuntos internacionais, incluindo Síria e Irã, assim como as divergências comerciais, à margem da Assembleia Geral da ONU.

"Tivemos muito boas experiências e outras não tão boas, mas foram positivas em 99%" dos casos, disse Trump no início da reunião em um hotel de Manhattan.

Acompanhados do vice-presidente americano, Mike Pence, e dos respectivos chanceleres, Trump e Macron apertaram as mãos duas vezes diante da câmeras, mas sem a mesma empolgação de seus primeiros encontros.

"Estamos aqui para obter resultados", disse Macron citando as preocupações em comum, como a luta contra o terrorismo e Oriente Médio.

Os dois líderes "reafirmaram seu compromisso de manter uma coordenação estreita sobre assuntos importantes", destacou a Casa Branca.

Mas funcionários franceses admitiram que "há divergências de opinião" entre Washington e Paris sobre certos temas, essencialmente "no enfoque e na metodologia dos objetivos". "Não há um tema de confrontação" como no ano passado.

Trump manifestou seu interesse em visitar a França para as comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro, quando poderá participar do Foro pela Paz em Paris com uma centena de líderes.

Na manhã desta terça-feira, Trump e Macron falarão na Assembleia Geral das Nações Unidas, que reúne esta semana cerca de 130 chefes de estado e de governo em Nova York.

