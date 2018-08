O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente francês, Emmanuel Macron (D) fala com primeira-ministra britânica, Theresa May (I), em reunião celebrada na residência de verão dos presidentes franceses em 3 de agosto de 2018

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu nesta sexta-feira (3) em sua residência de verão na Costa Azul a primeira-ministra britânica, Theresa May, para conversar sobre as relações entre França e Grã-Bretaña, em um contexto de estagnação das negociações do Brexit.

O encontro aconteceu no forte de Brégançon, um castelo do século XVII construído sobre um penhasco em frente ao Mediterrâneo. Começou às 18H15 locais (13H15 de Brasília) com uma reunião de trabalho entre ambos os dirigentes, que durou cerca de duas horas.

Segundo o Eliseu, durante na reunião não falaram propriamente sobre as negociações Brexit, mas das relações futuras entre Paris e Londres.

Após o encontro, ambos se uniram a seus respectivos companheiros, Brigitte e Philip, para jantarem juntos no jardim da residência de verão.

Na sexta-feira pela manhã, May conversou por telefone com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, segundo a porta-voz deste último, para falar sobre o Brexit.

A primeira-ministra britânica devia aproveitar esta oportunidade para explicar a Macron "a posição de Londres nas negociações sobre o Brexit e sobre o futuro das relações com a UE", indicou a porta-voz.

A presidência francesa deixou claro que não faria nenhum anúncio após o encontro. "Paris não tem intenção de substituir o processo dirigido por Michel Barnier", apontou o Eliseu, em referência ao negociador europeu para o Brexit.

As negociações do Brexit entre Londres e Bruxelas avançaram muito pouco nas últimas semanas, apesar de na teoria ambas as partes se comprometeram a alcançar um acordo antes da cúpula europeia de outubro para organizar o divórcio, programado para a noite de 29 para 30 de março de 2019.

