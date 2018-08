O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente francês Emmanuel Macron recebe nesta sexta-feira em sua residência de verão a primeira-ministra britânica Theresa May para discutir sobre as negociações do Brexit, estagnadas enquanto se aproxima a data prevista para o divórcio entre Londres e a União Europeia.

O encontro acontecerá no Forte de Brégançon, um castelo do século XVII, e começará às 18H15 (13H15 de Brasília) com uma reunião de trabalho entre os dois governantes, antes de um jantar privado com as presenças dos respectivos cônjuges, Brigitte e Philip.

A primeira-ministra britânica aproveitará a oportunidade para explicar a Macron "a posição de Londres nas negociações sobre o Brexit e sobre o futuro das relações com a UE", destacou o Palácio do Eliseu.

Mas a presidência francesa deixou claro que não acontecerá nenhum anúncio após o encontro. "Paris não tem a intenção de substituir o processo liderado por Michel Barnier", destacou o Palácio do Eliseu, em referência ao negociador europeu para o Brexit.

As negociações do Brexit entre Londres e Bruxelas avançaram muito pouco nas últimas semanas, apesar de, em tese, as duas partes terem assumido o compromisso de alcançar um acordo antes da reunião de cúpula europeia de outubro para organizar o divórcio, programado para a noite de 29 para 30 de março de 2019.

