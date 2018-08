O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Agosto de 2018

Marcada por polêmicas durante décadas, Madonna sempre falou abertamente sobre uma sexualidade sem complexos, o que contribuiu para sua reputação de superestrela.

A seguir alguns escândalos da carreira da cantora americana, que completa 60 anos na quinta-feira (16).

- Sexo na MTV -

A primeira edição do Video Music Awards da MTV, em 1984, foi marcada por uma apresentação inesquecível de Madonna.

Durante a premiação, a estrela pop apareceu no palco sobre um enorme bolo de casamento para cantar "Like a Virgin". Ela estava descalça e usava um vestido de noiva sexy, com um cinto com as palavras "Boy Toy". Durante a apresentação, a cantora rolou pelo chão, o que permitiu que o público observasse sua roupa íntima.

A performance estabeleceu sua reputação de "menina má".

- "Like a Prayer" -

A canção "Like a Prayer" provocou um escândalo em 1989 com um vídeo muito exibido na MTV, que ganhou ainda mais repercussão depois que a Pepsi a utilizou em uma propaganda.

Alternando imagens com clara conotação sexual e religiosas, Madonna faz amor com a estátua de um santo negro que ganha vida e dança diante de cruzes em chamas, símbolo do movimento racista Ku Klux Klan.

O Vaticano protestou e movimentos religiosos ameaçaram boicotear a Pepsi, que desistiu, sob pressão, de sua campanha publicitária com a cantora.

- Muito ousada até para a MTV -

Madonna retornou uma ano depois e provocou tamanha polêmica que até a MTV se recusou a exibir o videoclipe de "Justify My Love".

Dirigido pelo fotógrafo de moda francês Jean-Baptiste Mondino, "Justify My Love" representa práticas sexuais, que muitas pessoas consideraram extremas, em um hotel. Os atores confessaram mais tarde que a linha entre a encenação e a realidade foi muito tênue durante as filmagens.

A polêmica fez com que "Justify My Love" se tornasse o single mais vendido no formato vídeo, um formato que desapareceu na era do YouTube.

- Turnês polêmicas -

Madonna provocou vários escândalos durante suas turnês - várias delas faturaram mais de 100 milhões de dólares.

A turnê "Blond Ambition", de 1990, foi muito ousada com a celebração do sexo e, ao lado dos dançarinos, da homossexualidade, que era consideravelmente menos aceita na época.

As coreografias incluíam movimentos e gestos nos quais os dançarinos simulavam masturbar Madonna enquanto ela cantava "Like a Prayer", uma cena que levou a polícia de Toronto, no Canadá, a advertir sobre a possibilidade de detenção.

Durante a mesma turnê, Madonna passou a usar o sutiã em formato de cone criado pelo francês Jean-Paul Gaultier, que virou uma de suas marcas registradas.

- "Sex", o livro

Até mesmo alguns fãs da cantora consideram que em 1992 ela foi muito longe ao publicar um livro com o título "Sex". A obra contém imagens da cantora em posições pensadas para chocar, que incluem até um cachorro.

O livro foi um sucesso de vendas, mas ofuscou um pouco o álbum "Erotica", lançado simultaneamente.

Madonna já falou diversas vezes que não se arrepende de ter lançado o livro. "Sex" conquistou gradualmente alguns fãs, que dizem a cantora estava na vanguarda da nova explosão da pornografia.

- Beijos apaixonados -

Madonna se tornou uma espécie de irmã mais velha para muitas cantoras e mantém a capacidade de gerar manchetes.

Na premiação da MTV em 2003, ela beijou duas jovens cantoras na boca, Christina Aguilera e Britney Spears.

No Festival de Coachella em 2015, Madonna fez uma aparição surpresa e deu um beijo apaixonado no rapper Drake.

