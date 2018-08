O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A rainha do pop Madonna resolveu celebrar seu seu 60º aniversário em Marrakesh, descobrindo com amigos os encantos da cidade mais turística do Marrocos, segundo informações obtidas pela AFP.

Imagens que mostram a estrela usando joias tradicionais como uma verdadeira "rainha berbere" e acompanhadas das hashtags #Marakesh # aniversário # magia circular viralizaram nas redes sociais depois de serem postadas no Instagram da cantora.

"Caso alguém esqueça", a escreveu a cantora em um de seus posts adornados com bolos de aniversário tanto no Facebook como no Instagram.

Decidida a permanecer incógnita, a "Material Girl" chegou discreta, usando um niqab, longo véu islâmico que esconde o rostos da mulheres, exceto os olhos, no hotel de luxo que ela escolheu no coração da parte antiga de Marrakech, de acordo com um fotógrafo local da AFP.

O antigo palácio foi especialmente redecorado para a sua visita e a segurança confiscou de todos os funcionários os telefones celulares para garantir a maior discrição possível em sua estada, de acordo com a mesma fonte.

Desde a sua chegada, Madonna fez alguns passeios pelas ruas estreitas da cidade velha e jantou em um restaurante local com cerca de quinze pessoas, entre parentes e amigos, de acordo com informações divulgadas pela mídia local.

Madonna percorreu a histórica praça Jemaa el-Fna, famosa por sua vida noturna, encantadores de serpentes e contadores de histórias.

"Caminhando pelo labirinto de Medina na hora da oração", escreveu a rainha do pop em suas contas do Facebook e Instagram com um vídeo gravado na noite de quarta.

Ela circula cercada por seus seguranças, sob a supervisão da polícia marroquina.

"Eu estava passeando pela praça Jemaa el-Fna e passei por ela ... Ela estava com um grupo inteiro de pessoas, a família dela, eu acho, seus guardas disseram que ela estava em uma visita privada", declarou, visivelmente encantado, Adam El Moussati, motorista de táxi de 24 anos, originário de Amsterdã e que passa férias no país.

Na terça-feira, a pop star já havia compartilhado uma foto sua com um fez (chapéu de feltro vermelho tradicional) coberto com joias típicas berebere e a legenda: "Hoje estou usando o bolo na cabeça! Mais dois dias...".

A artista, que no ano passado se mudou para Lisboa, onde um de seus filhos está em uma escolinha juvenil de futebol, estimula que seus fãs façam doações a sua obra de caridade para crianças no Malaui em homenagem ao seu 60º aniversário.

Divorciada do diretor de cinema Guy Ritchie e mãe biológica de dois jovens, Madonna adotou quatro crianças do Malaui.

Ela é uma artistas que mais vendeu álbuns em todo o mundo, ficando atrás apenas de alguns grandes nomes como os Beatles, Elvis Presley ou Michael Jackson, de acordo com o Livro Guinness de Recordes Mundiais.

