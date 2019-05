Madonna atuará no Eurovisión

A rainha pop Madonna assinou um contrato para cantar na final do concurso Eurovision em Tel Aviv, anunciou a televisão pública israelense Kan, encerrando um suspense de vários dias.

"Agora é oficial", disse Kan em seu site, que produz o concurso de músicas com a União Européia da Rádio Televisão (UER).

A presença de Madonna foi anunciada em abril, mas na segunda-feira passada, na coletiva de imprensa de Jon Ola Sand, responsável pelo concurso, sua participação ficou em dúvida.

Mas na terça-feira Madonna chegou a Israel com um grupo de 135 pessoas, incluindo 40 integrantes do coral, 25 dançarinos e vários técnicos, dissipando as principais dúvidas.

O anúncio da presença de Madonna deu origem a uma controvérsia provocada por numerosos artistas e organizações favoráveis ao boicote a Israel pela "violação dos direitos dos palestinos".

