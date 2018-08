O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A cantora americana Madonna chegou à cidade velha de Marrakech, no sul do Marrocos, para comemorar os seus 60 anos na quinta-feira, informaram várias fontes nesta quarta (15).

"Caminhando pelo labirinto de Medina na hora da oração", escreveu a rainha do pop em suas contas do Facebook e Instagram com um vídeo gravado à noite.

Na terça-feira, a "Material Girl" havia compartilhado uma foto sua com um fez (chapéu de feltro vermelho tradicional) coberto com joias típicas berebere e a legenda: "Hoje estou usando o bolo na cabeça! Mais dois dias...".

A polícia marroquina tem se esforçado para evitar que os jornalistas e fotógrafos encontrem com a estrela, segundo diferentes repórteres contactados pela AFP em Marrakech.

As especulações sobre o local que Madonna escolheu para comemorar os seus 60 anos são a ordem do dia.

Alguns afirmam que será em El Fenn - palácio com piscina e um grande terraço que permite ver os telhados da cidade ocre -, outros dizem que será o Kaskab Tasmanot - suntuosa propriedade do magnata britânico Richard Branson, localizada em um vale aos pés da Cordilheira do Atlas -, e outros ainda indicam que será na casa de hóspedes de luxo, mas rústica, "The Break", em meio a uma paisagem desértica perto das Montanhas Agafay.

A artista, que no ano passado se mudou para Lisboa, onde um de seus filhos está em uma escolinha juvenil de futebol, estimula que seus fãs façam doações a sua obra de caridade para crianças no Malaui em homenagem ao seu 60º aniversário.

Divorciada do diretor de cinema Guy Ritchie e mãe biológica de dois jovens, Madonna adotou quatro crianças do Malaui.

