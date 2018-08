O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta sexta-feira que multiplicará por 34 o valor do salário mínimo, como parte de seu programa de recuperação econômica.

Maduro precisou que o mínimo ficará "ancorado" ao valor do petro, a criptomoeda criada pelo governo socialista para obter liquidez.

Cada petro, segundo o presidente, equivale a cerca de 60 dólares, com base no preço do barril do petróleo venezuelano.

"Fixei o salário mínimo, as aposentadorias e a base dos salários para todas as faixas salariais do país em meio petro, 1.800 bolívares (da nova moeda que entrará em vigor na segunda-feira)", revelou Maduro em mensagem à Nação.

Em bolívares de hoje, o salário mínimo passaria a 5,2 milhões (menos de um dólar no câmbio negro) para 180 milhões (cerca de 28 dólares).

Este reajuste, de 3.464%, será o quinto do ano.

O salário mínimo, que não é suficiente para se comprar um quilo de carne, é dissolvido em um país onde a inflação anual deve atingir 1.000.000% em 2018, segundo o FMI.

Apesar de prometer a adoção de um programa de "disciplina fiscal", Maduro disse que o Estado assumirá, por 90 dias, a "diferença" do aumento do salário mínimo para todas as "pequenas e médias indústrias do país", sem precisar como.

"Temos que seguir para uma disciplina fiscal prussiana e eliminar definitivamente a emissão de dinheiro não orgânico e sustentar a emissão de dinheiro na produção de riqueza, de petróleo, de ouro, turismo", disse o presidente.

