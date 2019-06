O magnata francês das telecomunicações Patrick Drahi comprou a casa de leilões Sotheby's, uma das maiores do mundo, por 3,7 bilhões de dólares, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira (17).

O acordo foi assinado entre a Sotheby's e a BidFair USA, um grupo do qual Drahi, proprietário do império Altice (rede de notícias BFMTV e do jornal Libération), é dono.

O empresário, que se define como um "apaixonado" pelo setor, ofereceu 57 dólares por ação, ou seja, 61% a mais do que o preço da ação da Sotheby's no fechamento da Bolsa de Nova York em 14 de junho.

"Estou fazendo este investimento para a minha família, através da minha holding pessoal, com uma perspectiva de longo prazo", disse Patrick Drahi em uma declaração.

Ele garantiu, porém, que a indústria das telecomunicações e os meios de comunicação "continuarão sendo sua propriedade".

Esta transação, que será concluída no quarto trimestre deste ano, vai retirar a Sotheby's da Bolsa de Valores.

