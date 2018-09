O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A americana SpaceX anunciou nesta segunda-feira que o multimilionário japonês Yusaku Maezawa, de 42 anos, será seu primeiro passageiro a orbitar a Lua, na nova nave criada pela empresa de Elon Musk.

A identidade de Yusaku Maezawa, fundador de um importante site de moda e colecionador de arte contemporâneo, foi revelada por Musk em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira na fábrica de foguetes da SpaceX em Hawthorne, na área metropolitana de Los Angeles.

"Escolhi ir à Lua! Era meu sonho de infância" - exclamou Yusaku Maezawa, que convidará entre seis e oito artistas para acompanhá-lo.

Após ter sido apresentado a Musk, o turista espacial Maezawa anunciou: "Em 2023 vou convidar seis ou oito artistas, de todo o mundo, para que se unam a mim nesta missão à Lua. Terão que criar algo quando voltarem à Terra (...) e suas obras inspirarão todos os sonhadores latentes em nós".

Maezawa acrescentou que já pagou a reserva de todos os assentos no foguete SpaceX RGC que está sendo construído, sem revelar o preço total.

Yusaku Maezawa tem uma fortuna avaliada em 3 bilhões de dólares, segundo a revista especializada Forbes.

O magnata já admirava a SpaceX há algum tempo, especialmente desde fevereiro, após o lançamento bem sucedido do grande foguete Falcon.

"Estou muito contente de poder participar deste evento no próprio local".

Até agora, os únicos a se aproximarem da Lua foram americanos. Um total de 24 astronautas da Nasa, todos homens, viajaram à Lua durante a era das missões Apollo nas décadas de 1960 e 1970. Doze deles caminharam na superfície lunar.

Ao anunciar o evento na semana passada, a SpaceX descreveu a viagem como "um passo importante para habilitar o acesso para pessoas comuns que sonham viajar ao espaço".

Não se sabe o preço da passagem e a data da viagem.

A viagem será realizada a bordo do Big Falcon Rocket (BFR), que até agora só foi mostrado em desenhos e imagens, e só estaria pronto para trasladar um humano em ao menos quatro ou cinco anos, segundo especulações de meios da indústria.

O BFR foi anunciado em 2016 como o foguete mais poderoso já inventado, com mais potência que o Saturn V Moon, que lançou as missões Apollo há cinco décadas.

No ano passado, Musk disse em um congresso na Austrália que a meta ambiciosa do BFR era fazer uma viagem a Marte em 2022, seguido por outro com tripulação em 2024.

O chefe de operações da SpaceX, Gwynne Shotwell, falou de um primeiro voo de teste do BFR no ano que vem.

- "Espécie multiplanetária" -

Esta não é a primeira vez que Musk prometeu enviar turistas à Lua. No ano passado, ele disse que dois turistas pagariam por orbitar a Lua em 2018, mas esses planos não se concretizaram.

Enquanto a expectativa cresce sobre o foguete futurista, Musk tuitou três imagens, mostrando que este consistirá em uma primeira parte com motores e sistemas de combustível, e uma segunda, com a nave na que viajarão os passageiros.

Assim como nos foguetes desenvolvidos anteriormente pela SpaceX, o Falcon 9 e o Falcon Heavy, o primeiro estágio pode se separar do resto do foguete e voltar à Terra para uma aterrissagem vertical.

A nave continuará até a Lua, impulsada por seus motores.

A forma da nave BFR é uma reminiscência dos ônibus espaciais, que levaram os astronautas ao espaço 135 vezes de 1981 a 2011.

Musk disse que quer que o BFR tenha capacidade para 100 pessoas. O volume de sua área pressurizada interior seria comparável ao de um Airbus A380, algo que nunca foi feito.

Musk também afirmou que o sistema de lançamento poderia um dia ser utilizado para colonizar a Lua e Marte, a fim de fazer dos humanos uma espécie "multiplanetária".

A viagem à Lua da SpaceX promete ser muito superior aos planos de turismo espacial atualmente em andamento em outras companhias privadas.

A Virgin Galactic, fundada pelo magnata britânico Richard Branson, e a companhia de foguetes Blue Origin, do bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos, estão trabalhando em viagens ao espaço que poderiam oferecer aos turistas uma experiência de microgravidade durante cerca de 10 minutos.

A viagem da Virgin custará cerca de 250.000 dólares. O preço da Blue Origin ainda não foi revelado.

Outras companhias russas e chinesas também estão trabalhando em planos de turismo espacial.

"A maior prioridade da SpaceX é e continuará sendo apoiar o voo espacial tripulado da @NASA e as missões de Segurança Nacional", tuitou Musk nesta segunda-feira.

