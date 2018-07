O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Julho de 2018 16:09 27. Julho 2018 - 16:09

A maioria dos britânicos deseja a organização de um novo referendo sobre o Brexit, uma vez conhecidos os resultados finais das negociações entre Londres e a Comissão Europeia para a saída do Reino Unido da União Europeia - revela uma pesquisa publicada nesta sexta-feira (27).

De acordo com a pesquisa realizada com 1.653 pessoas pelo instituto YouGov para o jornal britânico "The Times", a sondagem aponta que 42% dos britânicos consideram necessário que se volte a votar assim que as negociações forem concluídas, e 40% não pensam assim.

É a primeira vez que uma pesquisa mostra que os britânicos majoritariamente desejam um novo referendo, depois do voto a favor do Brexit em junho de 2016.

A ideia de organizar uma nova consulta, defendida pelo coletivo "People"s vote", ganhou mais apoio nas últimas semanas.

O jornal "The Independent" está promovendo uma petição que exige um novo referendo e já recolheu 200.000 assinaturas até esta sexta.

