O total de mortes pelo novo coronavírus no estado de Nova York chegou a 10.056, sendo 671 delas, nas últimas 24 horas.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13) pelo governador Andrew Cuomo, que destacou, no entanto, "que o pior já passou".

"O pior já passou, se continuarmos sendo inteligentes e respeitando as medidas de confinamento", alertou.

"Mas se agirmos com ignorância, veremos os números crescerem no futuro."

Cuomo também disse que a disseminação do vírus diminuiu em Nova York.

O último relatório apresentou o menor número de mortes desde 5 de abril. O pico foi registrado na quinta-feira, com 799 mortes em 24 horas.

O estado, e também a cidade de Nova York, registraram mais mortes por coronavírus do que a maioria dos países do mundo, com exceção da Itália, Espanha, França, Reino Unido e os próprios Estados Unidos.

Mas o número líquido de hospitalizações (a diferença entre internações e altas) está caindo. Nas últimas 24 horas, chegou a 118 contra mais de 1.000 em 3 de abril.

"Estamos no caminho de controlar a disseminação", disse o governador.

"Acho que agora podemos começar a percorrer o caminho da normalidade" e "planejar a retomada de algumas atividades", acrescentou.

Cuomo também se reuniu por videoconferência nesta segunda-feira com seus colegas de Nova Jersey, Connecticut, Rhode Island, Pensilvânia e Delaware.

Os governantes anunciaram a formação de um grupo de trabalho para elaborar um plano de retomada.

O presidente Donald Trump tuitou anteriormente que qualquer decisão para pôr fim às paralisações seria dele, apesar de terem sido os governadores os primeiros a ordenarem os bloqueios.

O sistema federado de governo nos Estados Unidos delega poderes aos governadores dos 50 estados, mas o presidente pode usar seus poderes para supervisionar uma estratégia nacional coordenada.

Cuomo disse que 18 governantes, três de cada um dos seis estados da costa leste, começarão imediatamente a trabalhar em uma proposta "coordenada" para reabrir empresas e escolas.

Em sua coletiva anterior, ele esclareceu: "Não será como apertar um botão e todo mundo sai de casa ... e abraça os outros".

Cuomo descreveu a retomada da economia como "abrir uma válvula" e pediu que isso fosse feito "lentamente e com inteligência".

O governador incentivou os 19,5 milhões de habitantes de Nova York a obedecerem às medidas de distanciamento social.

O Estado de Nova York registrou quase metade das mais de 23.070 mortes por coronavírus no país, segundo a Universidade Johns Hopkins.

