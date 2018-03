O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Março de 2018 14:40 15. Março 2018 - 14:40

Sírios chegam ao posto de passagem de Adra, controlado pelas forças do regime nos arredores de Damasco, fugindo do enclave rebelde de Ghouta Oriental

Mais de 12.000 civis fugiram da cidade de Hammuriye e seus arredores, um dos setores do enclave rebelde de Ghuta Oriental, afirmou o Observatório dos Direitos Humanos (OSDH).

Cerca de 12.500 civis deixaram desde as primeiras horas da manhã as localidade de Hammuriye, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, todas localizadas na parte sul do reduto rebelde, sob controle do grupo Faylaq al-Rahman, segundo o OSDH.

Trata-se do maior número de civis a deixar este último reduto rebelde nas proximidades de Damasco desde o início, em fevereiro, de uma vasta operação do regime na região.

O OSDH também informou que tropas leais ao presidente sírio Bashar al Asad assumiram o controle de Hamuriya.

"O regime sírio controla a totalidade desta cidade depois que os combatentes do grupo (rebelde) Faylaq al Rahman se retiraram e a grande maioria dos civis fugiu", indiciou o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.