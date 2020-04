O novo coronavírus provocou ao menos 164.016 mortos no mundo desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço feito pela AFP a partir dos números das fontes oficiais, neste domingo às 19H00 GMT.

Desde o começo da epidemia foram contabilizados mais de 2.363.210 casos de contágio em 193 países ou territórios. O número de casos diagnosticados positivos apenas reflete uma parte do total de contágios por causa das diferentes políticas de diagnóstico dos casos nos países, onde alguns só realizam testes com pessoas que precisam ser hospitalizadas.

As autoridades consideram que até agora ao menos 525.200 pessoas se curaram da doença.

Desde a véspera até às 19H00 GMT foram registradas 6.476 novas mortes e 72.873 contágios no mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que apresentaram mais mortes foram: Estados Unidos, com 2.926 novos mortos, Reino Unido, com 596 mortos, e a Itália, com 433 falecidos.

A quantidade de mortos nos Estados Unidos, que registrou o primeiro falecimento por causa do vírus no final de fevereiro, chegou a 40.585 mortos. O país registrou 742.442 casos.

As autoridades consideram que 67.052 pessoas se curaram.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 23.660 mortos e 178.972 casos, Espanha, com 20.453 mortos e 195.944 casos, França, com 19.718 mortos e 158.894 casos, e Reino Unidos, com 16.060 mortos e 120.067 casos.

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem um total de 82.735 pessoas infectadas, das quais 4.632 morreram e 77.062 foram completamente curadas.

Nas últimas 24 horas houve 16 novos casos e 0 óbito.

Neste domingo, até às 19H00 GMT e desde o início da epidemia, a Europa totalizou 103.255 mortes (1.170.258 casos), os Estados Unidos e o Canadá 42.114 (775.825), a Ásia 6.971 (163.800), o Oriente Médio 5.571 (125.213), a América Latina e o Caribe 4.924 (98.620), África 1.091 (21.615) e a Oceania 90 (7.879).

Esse balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais compiladas pela AFP, junto a informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

