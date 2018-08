O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Agosto de 2018 14:24 15. Agosto 2018 - 14:24

(2016) Vista de Cartum durante cheia do rio Nilo

Vinte e dois estudantes morreram afogados no Sudão quando sua embarcação naufragou no rio Nilo, em uma região situada 750 km ao norte da capital, Cartum.

Ao menos 40 alunos se encontravam na embarcação que os levava para a escola no momento do naufrágio, segundo a agência de notícias sudanesa Suna.

No acidente também morreu uma mulher, que seria a 23ª vítima fatal do naufrágio.

Os corpos das vítimas não foram achados ainda, indicou a agência, sem dar mais detalhes sobre a situação das demais crianças.

"Esta manhã, 22 colegiais e uma mulher morreram no naufrágio de sua embarcação em Buhayra, no estado do Nilo, quando iam para a escola vindos de Kneissa", informou a Suna.

Os habitantes das localidades da região se deslocam em embarcações precárias para passar para o outro lado do rio.

"O acidente foi provocado depois que o motor da embarcação parou no meio do caminho ante uma forte corrente", acrescentou a agência.

O nível das águas do Nilo Azul está em em alta por causa da temporada de chuvas.

O Nilo Azul, cuja nascente está na Etiópia, se une ao Nilo Branco, em Cartum, para formar o Nilo que atravessa o Sudão e o Egito, antes de desembocar no Mediterrâneo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português