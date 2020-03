A pandemia do novo coronavírus matou mais de 20.599 pessoas no mundo desde o seu surgimento em dezembro, a maioria delas na Europa, segundo um balanço feito pela AFP a partir de dados oficiais nesta quarta-feira, às 16h00.

Desde o início da epidemia, mais de 447.030 casos de contágio foram registrados em 182 países ou territórios.

O número de casos diagnosticados positivos, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às diferentes políticas dos países para diagnosticar os casos. Alguns testam apenas pessoas que precisam de internação hospitalar.

Em 24 horas, registraram-se 2.341 novas mortes e 43.010 infecções em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que com mais mortes são Espanha (738 mortes), Itália (683) e França (231).

O número de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no final de fevereiro, é de 7.503. O país registrou 74.386 contágios. Desde terça-feira, 683 mortes e 5.210 novas infecções foram registradas. As autoridades italianas consideram que 9.362 pessoas foram curadas.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 3.434 mortes e 47.610 casos; China continental com 3.281 mortes e 81.218 casos; Irã com 2.077 mortes e 27.017 casos; e França, com 1.331 mortes e 25.233 casos.

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 81.218 pessoas infectadas, das quais 3.281 morreram e 73.159 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 47 novos casos e quatro óbitos.

Jamaica, Camarões, Estônia e Níger anunciaram as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus em seu território. Guiné-Bissau, Laos, Mali, Líbia, Belize, Granada e Dominica diagnosticaram seus primeiros casos.

Desde o começo da pandemia, a Europa contabiliza 239.912 casos, com 13.824 mortes; a Ásia 99.927, com 3.596; os Estados Unidos e o Canadá 62.194, com 854; o Oriente Médio 32.182, com 2.123; a América Latina e o Caribe 7.529, com 124; a Oceania 2.656, com 9; e a África 2.631, com 69.

Esse balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram