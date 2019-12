Sírios que escapam da violência no sul da província de Idlib, Síria, em 27 de dezembro de 2019

Mais de 235.000 pessoas fugiram da região de Idlib, noroeste da Síria, nas últimas duas semanas, devido à intensificação dos bombardeios do regime e de sua aliada Rússia contra o último reduto rebelde, informou a ONU nesta sexta-feira (27).

Vários veículos transferiram novamente civis para fora de suas cidades na província de Idlib nesta sexta. Eles se dirigem a regiões do norte consideradas mais seguras.

Esses deslocamentos em massa acontecem em um momento em que a região sofre com inundações, que atingem os campos de refugiados.

"Não podemos viver nos campos", lamenta Oum Abdu, mãe de cinco filhos que chegou recentemente a um campo perto da cidade de Dana, ao norte de Idlib.

"Há fortes chuvas e precisamos de calefação (...) roupa, e comida", acrescenta.

A Oficina de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA, na sigla em inglês) lembra que os deslocamentos "no inverno aumentam a vulnerabilidade de alguns grupos, especialmente as mulheres, as crianças e os idosos". A organização lamenta também a suspensão da ajuda de algumas ONGs por causa dos combates.

Desde meados de dezembro, as forças do regime sírio, apoiadas pela aviação russa, intensificaram seu ataque aos jihadistas e rebeldes e os combates por terra na região de Idlib, apesar do cessar-fogo anunciado em agosto.

- Uma cidade "quase vazia" -

Os deslocamentos forçados, registrados entre 12 e 25 de dezembro, deixaram praticamente vazia a cidade de Maaret al Numan, cenário de violentos combates, afirma a ONU em um comunicado.

A maioria desses deslocados fugiram para o norte, para as cidades de Ariha, Saraqeb e Idlib, ou campos de deslocados já superlotados ao longo da fronteira com a Turquia, e alguns estão se dirigindo para áreas controladas por rebeldes pró-Ancara, ao norte de Alepo, precisou a ONU.

Algumas pessoas que já haviam deixado Maaret al Numan para Saraqeb "estão fugindo novamente para o norte, antecipando uma intensificação dos combates" nesta área, segundo a mesma fonte.

Um porta-voz da OCHA, David Swanson, afirmou nesta sexta-feira que mais de 80% daqueles que escaparam do sul da província de Idlib em dezembro eram mulheres e crianças.

Quase três milhões de pessoas vivem na região de Idlib, composta por uma grande parte da província de mesmo nome e segmentos das províncias vizinhas de Alepo e Latakia. Ela é controlada por jihadistas do grupo Hayat Tahrir al-Cham (HTS).

O regime, que controla agora mais de 70% do território sírio, demonstrou reiteradamente sua intenção de reconquistar Idlib.

Damasco e Moscou realizaram uma grande ofensiva no local entre abril e agosto, resultando na morte de mil civis, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), causando a fuga de 400.000 pessoas de acordo com ONU.

Na terça-feira, a Turquia pediu um novo cessar-fogo e uma desescalada. Na quinta-feira, foi a vez do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedir aos governos de Rússia, Síria e Irã que detenham a violência contra civis em Idlib.

"Rússia, Síria e Irã estão matando, ou a um passo de matar, milhares de civis inocentes", tuitou Trump.

O conflito na Síria, desencadeado em 2011 pela repressão do regime a protestos pró-democracia, deixou mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados.

