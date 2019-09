(Arquivo) Um navio da Guarda Costeira japonesa se aproxima dos pescadores norte-coreanos, no Mar do japão

Mais de 260 marinheiros norte-coreanos, que pescavam ilegalmente em águas territoriais russas no Mar do Japão, foram detidos, informaram nesta sexta-feira as autoridades russas.

As novas detenções aconteceram 10 dias depois de um incidente similar na mesma região, quando três agentes da Guarda Costeira russa ficaram feridos ao tentar deter pesqueiros norte-coreanos. Na ocasião 161 pescadores foram detidos.

"Três arrastões e alguns barcos a motor com 262 pescadores da Coreia do Norte foram detidos na zona econômica exclusiva da Rússia", afirmou uma fonte do Serviço Federal de Segurança (FSB) no Extremo Oriente.

"Durante a inspeção, os marinheiros norte-coreanos não apresentaram resistência. Os detidos foram levados ao porto de Nakhodka", afirmou a mesma fonte, que citou a apreensão de 30.000 lulas.

A Rússia protestou oficialmente à Coreia do Norte e pediu a Pyongyang a adoção de medidas para evitar incidentes no futuro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram