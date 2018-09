O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Enviado especial da ONU, Martin Griffiths, chega no aeroporto de Sanaa, em 16 de setembro de 2018

Trinta e dois rebeldes foram mortos em combates e ataques aéreos nas últimas 24 horas em torno de Hodeida, a principal cidade portuária no oeste do Iêmen, informaram neste domingo fontes militares e médicas.

Esta nova fase de violência coincide com a chegada neste domingo do emissário da ONU, Martin Griffiths, à capital iemenita Sanaa, de acordo com uma fonte aeroportuária.

Um dos bombardeios aéreos da coalizão liderada pela Arábia Saudita visou a antena da estação de rádio local de Hodeida, controlada pelos rebeldes e localizada na zona oeste da cidade.

Três pessoas morreram neste ataque, segundo uma fonte militar iemenita.

A emissora de televisão Al Masira, controlada pelos huthis, afirmou que o ataque fez quatro mortos: três pessoas da segurança do prédio e um funcionário.

Além disso, 32 rebeldes foram mortos nos combates e bombardeios desde sábado e cujos corpos foram transferidos para dois hospitais de Hodeida, segundo fontes médicas.

Os combates em torno de Hodeida, cujo porto é essencial para a chegada de ajuda humanitária e importações do Iêmen, foram retomados após o fracasso das negociações de paz de 6 de setembro, em Genebra. Os rebeldes se recusaram a participar sem a garantia de poder retornar ao seu país e evacuar os feridos.

Martin Griffiths iniciou novas discussões com representantes dos rebeldes na quinta-feira em Mascate, a capital de Omã. Também prevê reuniões com os líderes huthis na capital Sanaa.

Desde o início da intervenção da coalizão em março 2015, o conflito no Iêmen deixou quase 10.000 mortos, mais de 56.000 feridos e causou "a pior crise humanitária do mundo", segundo a ONU.

