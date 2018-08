O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Mais de 300 pessoas ficaram feridas, nove delas gravemente, após a queda de uma plataforma durante um festival de música no domingo na cidade de Vigo, noroeste da Espanha.

"Um total de 316 pessoas foram atendidas nos diversos dispositivos de assistência", afirmou o governo regional da Galícia em um comunicado.

No momento, nove continuam internados, em estado grave, mas fora de risco, informaram as autoridades, que citaram fraturas, traumatismos cranioencefálicos e pneumotórax.

A plataforma de madeira, de 30 metros de comprimento e 10 metros de largura, estava lotada para um show de rap durante o festival 'O Marisquiño' quando desabou pouco depois da meia-noite, informou o prefeito de Vigo, Abel Caballero.

Grande parte das vítimas sofreram ferimentos leves, segundo o encarregado da saúde regionais.

Os organizadores do festival, que o definem como o maior da cultura urbana no sul da Europa, asseguraram em um comunicado que os show cumpriam com as regras de segurança requeridas pela legislação.

As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação para descobrir as causas do acidente.

