A polícia francesa multou 4.095 pessoas em todo o país nesta quarta-feira por não respeitarem as regras de confinamento aplicadas para combater a propagação da epidemia do novo coronavírus, anunciou o ministro do Interior, Christophe Castaner.

"Em 24 horas, foram 70.000 ações para explicar aos franceses o que eles estavam violando e 4.095 multas foram emitidas esta manhã", disse o ministro ao canal de TV TF1.

A multa "deve ser dissuasiva", enfatizou Castaner, lembrando que o valor é de 135 euros, e até 375 em caso de falta grave.

Para tentar impedir a propagação da Covid-19, os franceses só podem sair às ruas para ir ao supermercado, ao médico ou ao trabalho quando não é possível fazê-lo remotamente.

A França registrou 89 mortes pela doença nas últimas 24 horas, elevando o número total de vítimas fatais para 264, com 9.134 pessoas infectadas no país.

