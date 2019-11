A polícia húngara informou nesta sexta-feira que descobriu 44 migrantes em um túnel clandestino escavado sob sua fronteira com a Sérvia, provavelmente para evitar a cerca de arame farpado erguida entre os dois países.

Segundo um comunicado da polícia, as 44 pessoas estavam dentro do túnel artesanal escondido em meio à natureza, perto de Asotthalom, um município localizado no sul da Hungria, na fronteira com a Sérvia.

A polícia não especificou a nacionalidade dos detidos ou as circunstâncias da descoberta.

O comunicado dizia que outro túnel do mesmo tipo, vazio, foi descoberto a cerca de 30 quilômetros de distância, perto da cidade fronteiriça de Csikeria.

Na onda migratória de 2015, na qual centenas de milhares de migrantes passaram pela Hungria, o governo Viktor Orban construiu uma cerca parcialmente eletrificada ao longo da fronteira com a Sérvia e na fronteira com a Croácia para impedir a entrada irregular no país.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram