(Arquivo) Atualmente, os ursos estão perto do vilarejo de Ryrkaipi, que tem entre 600 e 800 habitantes, pois, como resultado das mudanças climáticas, o gelo no mar não está sólido o suficiente para permitir que cacem

Cinquenta e seis ursos polares se reuniram nos arredores de um vilarejo em Chukotka, no extremo nordeste da Rússia, devido ao atraso na formação da banquisa de gelo.

Atualmente, os ursos estão perto do vilarejo de Ryrkaipi, que tem entre 600 e 800 habitantes, pois, como resultado das mudanças climáticas, o gelo no mar não está sólido o suficiente para permitir que cacem, informaram a imprensa russa e a organização ambiental WWF.

Com a chegada dos ursos, os aldeões arranjaram, a uma distância razoável da vila, cadáveres de morsas para alimentá-los.

"Juntamente com outras organizações, criamos esse ponto de alimentação com corpos de morsas que coletamos ao longo da costa e os ursos estão comendo", explicou à agência Ria Novosti Tatiana Minenko, chefe de uma associação local que patrulha para proteger os ursos.

Mas, segundo ela, devido ao grande número de indivíduos, os machos procuram monopolizar a comida, repelindo as fêmeas e os filhotes.

Segundo Minenko, a presença de ursos não é mais um fenômeno excepcional, pois, há anos, o gelo está se formando tarde, um dos efeitos das mudanças climáticas.

"Até que haja uma grande nevasca, o mar não ficará coberto e os ursos permanecerão na costa", explicou.

"Esse fenômeno perto de Ryrkaipi tem se repetido várias vezes nos últimos anos", e a situação está "sob controle", disse a região de Chukotka em comunicado.

No entanto, "por razões de segurança, todos os eventos públicos foram cancelados no vilarejo", disseram as autoridades.

