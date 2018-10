O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Chanceler da Alemanha Angela Merkel durante uma coletiva de imprensa às margens do summit da UE em Bruxelas, no dia 18 de outubro de 2018

Mais de 60 chefes de Estado e de Governo, incluindo Donald Trump, Vladimir Putin e Angela Merkel, irão em 11 de novembro a Paris para as comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial.

O presidente da França, Emmanuel Macron, anfitrião do evento, fará um discurso no domingo, 11 de novembro, às 11h00 (08h00 de Brasília) sob o Arco do Triunfo, após o qual os dirigentes participarão de um Fórum sobre a Paz, que será aberto simbolicamente pela chanceler alemã, Angela Merkel.

Essa reunião poderia se converter em um encontro anual na capital francesa para promover um "multilateralismo reformado", indicou a Presidência francesa.

Entre os latino-americanos espera-se a presença do presidente da Colômbia, Iván Duque, segundo fontes das Presidências colombiana e francesa.

No sábado, 10 de novembro, Macron e Merkel irão a Compiègne, a nordeste de Paris, onde foi assinado em 11 de novembro de 1918 entre o Império Alemão e os Aliados o armistício que acabou com a Grande Guerra.

"É o lugar da revanche e será o lugar da reconciliação final", assinalou o Eliseu, sede da Presidência francesa.

"Seguiremos os passos de Helmut Kohl e François Mitterrand em 1984 em Verdun", cuja imagem com as mãos entrelaçadas durante uma cerimônia se converteu em um dos símbolos mais fortes da reconciliação franco-alemã, acrescentou.

De 4 a 9 de novembro, Emmanuel Macron realizará uma viagem "memorial" a vários lugares da França marcados pelo conflito que durou de 1914 a 1918, como Verdun, onde foi travada uma das batalhas mais violentas dessa guerra.

As autoridades francesas também pediram a todas as comunas que façam soar os seus sinos em 11 de novembro às 11h00, horário que o cessar-fogo se fez efetivo.

Nas fileiras militares, a Primeira Guerra Mundial deixou 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos.

