O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 11:49 21. Agosto 2018 - 11:49

Operações de resgate no vilarejo de Mala, no estado indiano de Kerala, em 19 de agosto de 2018

Mais de um milhão de pessoas estão em acampamentos para desabrigados em Kerala, anunciaram as autoridades do estado da região sul da Índia, afetado por fortes chuvas que deixaram mais de 410 mortos.

A redução do nível da água permite observar a destruição nesta região turística.

"O número de pessoas em acampamentos humanitários agora é de 1.028.000, distribuídas entre mais de de 3.000 centros", afirmou à AFP Subhash T.V., porta-voz do governo local.

As equipes de emergência encontraram mais seis corpos na segunda-feira, o que elevou o balanço da tragédia a mais de 410 mortos desde o início da temporada de monções em junho.

Em Chengannur, uma das cidades mais afetadas, a água supera meio metro de altura e bloqueia as estradas. A chuva continua nesta terça-feira, mas menos intensa que na semana passada.

Milhares de pessoas permanecem em casas inundadas, informou o exército indiano.

De acordo com uma fonte oficial que pediu anonimato, muitos moradores não pedem resgate, e sim mantimentos e água potável.

"Antes, nunca havia mais de 30 centímetros de água, as pessoas não estão acostumadas com isto", declarou à AFP K.G Pillai, um morador que viu o nível da água atingir 2,5 metros em sua casa.

Dezenas de milhares de pessoas do distrito de Chengannur dependem dos refeitórios sociais. Em Kerala, helicópteros e drones lançam mantimentos e remédios sobre as áreas afetadas.

Graças a uma rede de canais internos, os pescadores colaboram nas operações de ajuda e os voluntários criaram 'restaurantes' solidários.

O governo de Kerala agradeceu a ajuda dos pescadores e anunciou o pagamento de 3.000 rupias (37 euros, 42 dólares) por dia de trabalho para cada barco.

"As pessoas perderam a maioria dos bens, ou todos, nos últimos dias", disse a fonte.

A contaminação da água potável e as más condições de higiene provocam o temor de doenças, informaram as autoridades. Profissionais da área de saúde serão enviados ao estado para monitorar a situação.

As chuvas destruíram quase 50.000 residências, de acordo com Shashi Tharoor, deputado no estado de Kerala.

O governo local calcula, em suas estimativas preliminares, um prejuízo de quase três bilhões de dólares provocado pelas inundações. O valor deve aumentar com a redução do nível da água, o que permitirá a avaliação completa da catástrofe.

Diante da situação, o governo indiano decretou "estado de catástrofe natural" na região.

Kerala, que em 2017 recebeu mais de um milhão de turistas, recebeu milhões de euros em doações de outras regiões da Índia e do exterior para financiar as operações humanitárias e a reconstrução.

O aeroporto internacional de Kochi permanecerá fechado até pelo menos 26 de agosto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português