Mais dois corpos, os 12º e 13º, foram encontrados nesta quarta-feira (5) no Danúbio, após o naufrágio em 29 de maio em Budapeste de uma embarcação turística que transportava turistas sul-coreanos.

De acordo com as autoridades húngaras, 15 pessoas ainda estão desaparecidas.

O corpo de um homem foi retirado por uma abertura feita no casco do "Sirene", e outro corpo foi descoberto a cerca de 80 km da capital húngara, informou a polícia.

Ambos foram identificados como sul-coreanos.

O "Sirene", uma embarcação de 26 metros com 33 sul-coreanos e dois tripulantes húngaros, afundou em sete segundos em 29 de maio, após uma colisão com um navio de cruzeiro de 135 metros. Apenas sete pessoas sobreviveram.

Mergulhadores húngaros e sul-coreanos especialmente enviados para o local tentam recuperar os corpos ainda a bordo do barco, que está a mais de sete metros de profundidade na altura da ponte Marguerite, no coração da capital húngara.

As fortes correntes do Danúbio tornam, porém, as operações de mergulho muito perigosas.

Um guindaste flutuante forte o suficiente para levantar a embarcação chegou a Budapeste nesta quarta-feira. A máquina será usada depois que o nível do rio diminuir e for possível transportá-la até o local do acidente.

Entre os 17 desaparecidos estão uma menina de seis anos e dois tripulantes.

