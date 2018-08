O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

13 de Agosto de 2018

Malta normalmente só aceita migrantes resgatodos em sua costas se eles foram salvos em águas territoriais do país ou em casos de emergências médicas

Foram resgatados 114 migrantes nesta segunda-feira (13) de manhã pela Marinha maltesa a 53 milhas náuticas ao sul do país, onde puderam desembarcar, anunciou a instituição em Malta.

A operação foi realizada em águas internacionais, na zona de busca e resgate maltesa. Segundo a Marinha, a embarcação na qual os migrantes se encontravam estava prestes a naufragar.

No final de julho, Malta resgatou e acolheu 19 migrantes depois do naufrágio de seu barco que também estava em águas internacionais.

Desta maneira, nos últimos anos, os centenas de milhares de migrantes resgatados em frente à Líbia foram levados para a Itália, com barcos de resgate que passam em frente a Malta sem parar.

As autoridades não aceitavam até agora mais do que as emergências médicas e os migrantes resgatados em suas águas territoriais.

No entanto, a intransigência do novo governo italiano, que rechaça desde junho as chegadas de migrantes, pressionou Malta para que os receba.

No fim de junho, este país aceitou o desembarque de mais de 230 migrantes resgatados em frente à Líbia pela ONG alemã Lifeline, depois de ter obtido a garantia de que seriam divididos entre uma dezena de países europeus.

Mas Malta, assim como a Itália, se nega a receber os 141 migrantes resgatados na sexta-feira pelas organizações SOS Mediterrâneo e Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Valeta, que durante muito tempo foi sede de várias pequenas ONGs dedicadas aos resgates no mar, também mudou sua política a partir de junho.

Desde então, vários barcos de ONGs que faziam escalas técnicas em Malta estão atualmente bloqueados no porto pelas autoridades, enquanto outros como o "Open Arms" e o "Aquarius" não conseguiram a autorização para entrar no porto, ou sequer para se abastecer.

