O governo de Malta anunciou o envio de um navio militar para ajudar os mais de 50 migrantes resgatados por uma organização italiana, depois que o governo de Roma vetou o seu desembarque na ilha de Lampedusa.

Os migrantes - 54 segundo a organização que resgatou o grupo, Mediterranea, 55 segundo o governo de Malta - serão recebidos em La Valeta.

Em troca, a Itália receberá 55 migrantes de Malta, afirma um comunicado.

O veleiro, fretado pela Meditarrenea, resgatou os migrantes na quinta-feira e no momento se encontra na costa da ilha italiana de Lampedusa, escoltado pelo navio humanitário espanhol "Open Arms".

Matteo Salvini, ministro italiano do Interior, assinou um decreto para proibir sua entrada em águas italianas, com base em um decreto-lei que entrou em vigor no início do mês.

"O decreto é ilegítimo, porque não pode ser aplicado a um barco que fez uma operação de resgate para salvar vidas no mar", reagiu a Mediterranea nas redes sociais, repetindo os termos utilizados na terça-feira pela juíza que invalidou a prisão de Carola Rackete, a capitã do navio "Sea-Watch" que ignorou um decreto similar.

