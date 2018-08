O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Agosto de 2018 19:31 22. Agosto 2018 - 19:31

A Marinha maltesa resgatou nesta quarta-feira (22) 100 imigrantes em uma embarcação em que havia dois cadáveres, anunciou o governo de Malta em um comunicado.

O barco já estava cheio de água quando os marinheiros intervieram, cerca de 68 milhas náuticas (aproximadamente 125 km) ao sul da ilha de Malta. Os 100 sobreviventes e os dois corpos foram transportados para Valletta.

O governo também respondeu, através de um comunicado, às acusações do ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, de que Malta não cumpriu a sua promessa de acolher 50 dos mais de 450 imigrantes que chegaram na Itália há cinco semanas.

"As autoridades maltesas se comprometeram a cumprir o seu compromisso tão rapidamente quanto possível, mas, infelizmente, as autoridades italianas não forneceram qualquer procedimento concreto" para estes 50 imigrantes, aponta o comunicado.

"Por outro lado, o governo assinala que, infelizmente, a Itália não cumpriu as suas obrigações relativas ao mecanismo de partilha (implementado) por iniciativa de Malta no momento do desembarque, em 27 de junho, (em Malta) de migrantes que estavam a bordo do 'Lifeline'".

O navio "Lifeline", pertencente à ONG humanitária alemã homônima, com mais de 200 imigrantes a bordo, foi autorizado a atracar em Valletta em 27 de junho após o compromisso de vários países europeus, incluindo Itália, de assumir a maioria dessas pessoas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português