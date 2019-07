Polícia usou gás lacrimogêneo em 13 de julho de 2019 contra manifestantes em Sheung Shui, localidade de Hong Kong perto da fronteira com a China

Manifestantes e a polícia se enfrentaram neste sábado (13),em Hong Kong, no âmbito das mobilizações em massa contra Pequim, que se concentraram, desta vez, nas atividades dos comerciantes procedentes do outro lado da fronteira com a China.

A polícia usou gás lacrimogêneo e cassetetes contra manifestantes com o rosto coberto, em Sheung Shui, uma localidade próxima à fronteira com a China, depois que milhares de pessoas foram às ruas contra os chamados "comerciantes paralelos".

Sheung Shui tem várias lojas muito populares entre os comerciantes procedentes do outro lado da fronteira. Eles compram produtos em Hong Kong - onde não há imposto sobre circulação de mercadorias - e depois as revendem na China.

Essa atividade é fonte de tensões com os moradores.

"A zona se tornou um lugar a serviço dos comerciantes paralelos, e não dos residentes locais", disse à AFP um dos manifestantes, Siu Hok-yan, de 74 anos.

A maioria das lojas de Sheung Shui foi fechada antes do protesto. Segundo imagens das emissoras de televisão locais, os manifestantes obrigaram o fechamento das que ainda permaneciam abertas.

A ex-colônia britânica está há semanas mergulhada em sua pior crise da história recente, com multidões nas ruas. Alguns dos protestos terminaram em violentos confrontos entre policiais e grupos de manifestantes mais radical.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias