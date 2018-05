O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Maio de 2018 21:26 21. Maio 2018 - 21:26

Palestino atira ovo contra carro do consulado dos EUA na localidade de Beit Jala, na Cisjordânia, em 21 de maio de 2018.

Uma delegação americana foi atacada com ovos por manifestantes palestinos na Cisjordânia quando se encaminhava para um evento no território ocupado por Israel.

Um grupo de cerca de 15 pessoas com cartazes contra os Estados Unidos atacou o veículo do consulado americano em uma rua de Beit Jala, nos arredores de Belém, constatou o fotógrafo da AFP na região.

Os manifestantes carregavam cartazes onde se lia: "O governo dos EUA não é benvindo na Palestina" ou "Trump, Jerusalém não é a capital do sionismo".

A decisão do presidente americano, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para a Cidade Santa indignou os palestinos.

Os palestinos consideram a decisão de Trump como "um ato de hostilidade" contra o direito internacional, que também implica na negação de suas reivindicações sobre Jerusalém Oriental, setor da Cidade Santa ocupada e anexada por Israel, onde pretendem instalar a sua capital.

Após o incidente em Beit Jala, um funcionário do departamento americano de Estado denunciou a tentativa de "intimidação", afirmando que a delegação do consulado estava na região para "promover a educação e o intercâmbio cultural com o povo palestino".

No dia 14 de maio, enquanto os Estados Unidos inauguravam sua embaixada em Jerusalém, 62 palestinos morriam por disparos de soldados israelenses em um protesto na fronteira com a Faixa de Gaza.

