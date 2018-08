O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

20 de Agosto de 2018

A artista contemporânea inglesa Lucy Sparrow posa em 10 de agosto com sua instalação artística intitulada 'Sparrow Mart Supermarket', um supermercado com produtos feitos de feltro, no Standard Hotel em Los Angeles.

Os mantimentos que Lucy Sparrow oferece em suas prateleiras têm um ingrediente em comum: feltro.

São 31.000 peças que a artista britânica expõe nesta "celebração das marcas" em Los Angeles, até 30 de agosto.

Neste supermercado, localizado na galeria do Standard Hotel de Los Angeles, há desde as marcas mais conhecidas de refrigerante até uma revista para adultos, passando por frutas, hortaliças, feijões, biscoitos, molho de tomate e detergente.

"Levou um ano" para terminar as peças, todas feitas à mão por Sparrow, uma artista contemporânea de 32 anos que trabalha principalmente com feltro e lã para criar suas próprias versões de objetos existentes.

"Não é uma crítica ao consumismo, de forma alguma. É uma celebração das marcas e dos sentimentos que temos com a familiaridade", uma "celebração do design, da embalagem, dos desenhos fortes", disse à AFP.

"São produtos icônicos, com os quais qualquer um está familiarizado, os produtos com os que você cresceu, com que tem laços emocionais e te levam a um passado de dias ensolarados e menos complicados".

Há também muito do presente: Nutella, Oreo, Pringles, Lays, Doritos, Coca Cola, Evian, 7Up... tudo disponível.

Todas as peças estão à venda, por entre 45 e 60 dólares cada. Dezenas de pessoas enchem este supermercado artístico e vão esvaziando as prateleiras em cestas ou carrinhos, diante da artista, vestida com uma camiseta do "Sparrow Market", como se fosse funcionária do estabelecimento.

