Este conteúdo foi publicado em 7 de Setembro de 2018 21:28 07. Setembro 2018 - 21:28

Modelos posam nos bastidores do desfile da Kate Spade na NYFW em 7 de setembro de 2018

Kate Spade deu início à Semana de Moda de Nova York nesta sexta-feira, com abundância de cores em homenagem à fundadora da marca de bolsas, três meses após sua morte.

Foi o primeiro desfile da marca na New York Fashion Week, celebrada todos os anos em setembro e fevereiro, que aconteceu na icônica Biblioteca Pública de Nova York.

Até agora, a Kate Spade nunca tinha feito desfiles, apenas apresentações, com modelos que posavam e permitiam que o público tirasse fotos.

A nova diretora criativa da marca, Nicola Glass, nascida na Irlanda do Norte, trabalhava nessa coleção quando Spade, de 55 anos, se suicidou em junho.

No tapete rosa pastel da passarela, corria um rio de brilho prata, uma homenagem à mulher cuja marca se tornou sinônimo de viver a vida com alegria desde que fundou a empresa com seu marido, em 1993.

"Ela deixou uma faísca em cada lugar por onde passou", lia-se em um pequeno cartão rosa colocada no banco de cada convidado do desfile. "Em memória amorosa 1962-2018".

"Embora ela não esteja aqui há mais de 10 anos, seu espírito definitivamente ainda está na empresa", disse à AFP Glass, uma ex-estilista de joias e bolsas da Gucci, que também trabalhou na Michael Kors. Spade se desligou de sua marca em meados dos anos 2000.

A nova coleção se enraizou no DNA da marca: cor, diversão, alegria para uma mulher vivaz, mas com um olhar fresco, moderno, sofisticado e feminino.

A coleção primavera/verão da Kate Spade trouxe abundância de lilás, fúcsia, verde escuro, verde ácido, florais e estampas, sandálias de salto quadrado e botas até o joelho, além de um uso liberal do símbolo de espada (como no baralho), que representa a marca.

"Pegamos alguns dos principais elementos que estavam no começo e os redescobrimos", disse Glass.

