Combatentes leais ao Governo de União Nacional (GNA) da Líbia fazem com as mãos o "V" da vitória na cidade costeira de Sabratha, em 13 de abril de 2020

O marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, sofreu nesta segunda-feira (13) um novo revés, ao perder duas cidades estratégicas na ofensiva que lançou para tomar a capital Trípoli, onde tem sede o Governo de União Nacional (GNA).

As forças pró-GNA se apoderaram nesta segunda-feira (13) das duas cidades costeiras de Sorman e Sabratha, 60 e 70 km a oeste de Trípoli, respectivamente, entre a capital e Ras Jedir, na fronteira com a Tunísia.

"Nossas forças retomaram o controle de Sorman e Sabratha, e perseguem as milícias (pró-Haftar), terroristas foragidos", indicou seu porta-voz, Mohamad Gnounou, em um comunicado.

Em sua página no Facebook, as forças do GNA publicaram fotos de seu botim de guerra: blindados, lança-foguetes Grad, carros e veículos armados.

Gnounou anunciou mais tarde a conquista de outras pequenas cidades mais ao sul, que estavam sob o controle de milícias pró-Haftar: al Ajaylat, Regdalin e AlJmail.

Em resposta, dezenas de foguetes caíram na capital, particularmente no perímetro do aeroporto de Mitiga, a leste da cidade, deixando ao menos um ferido e provocando danos em um bairro residencial, segundo Ousama Ali, porta-voz dos serviços de socorro.

Os disparos foram atribuídos pelo GNA às forças de Haftar que acusam seus rivais de utilizarem o aeroporto com fins militares.

A Líbia, mergulhada no caos desde a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011, é dividida por uma luta de poder entre Haftar e o GNA, este último reconhecido pela comunidade internacional como governo oficial da Líbia.

O conflito se exacerbou ao longo dos meses pela ingerência armada estrangeira, em particular com o apoio dos Emirados Árabes Unidos ao marechal e o apoio da Turquia ao GNA. Travam-se combates às portas da capital, mas também em outras regiões do oeste do país.

- Seis horas de combates -

Sabratha e Sorman eram controladas principalmente por milícias salafistas que se aliaram a Haftar desde o início de sua ofensiva contra Trípoli em abril de 2019.

A perda destas duas cidades estratégicas é um novo revés para as forças do marechal, após a perda no verão passado de Garian, sua base de retaguarda no oeste da Líbia.

Haftar "perdeu, assim, o total da costa ocidental", disse à AFP o analista Khalal Harchaoui, pesquisador do Instituto Clingendael de Haia.

Segundo um comandante do GNA no terreno, Mohamad al Gammoudi, Sorman e Sabratha foram recuperadas "depois de seis horas de combates, com cobertura aérea".

O líder do GNA, Fayez al Sarraj, confirmou a conquista de Sorman e Sabratha, e em um comunicado comemorou o "fracasso" na véspera de uma ofensiva de Haftar contra Abu Grein, localizada entre as cidades estratégicas de Sirte e Misrata, a leste de Trípoli.

O conflito na Líbia deixou centenas de mortos e mais de 200 mil deslocados.

A situação humanitária se agrava, enquanto o país precisa lutar contra a pandemia do novo coronavírus, que provocou uma morte e 24 contágios.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram