15 de Março de 2018

Mulher pendura cartaz e bandeira homenageando a vereadora Marielle Franco, morta no Rio de Janeiro na noite do dia 14 de março de 2018

Mulher, jovem, negra, da favela. Marielle Franco transformou essa difícil combinação de fatores no motor de sua luta, nas ruas, ou na Câmara dos Vereadores, e não deixou de levantar a voz contra o racismo, o machismo e os abusos policiais no Rio de Janeiro.

Nascida e criada na Maré, Marielle foi mãe aos 19 anos, e estudou em um curso de pré-vestibular comunitário até ser aprovada para cursar Sociologia na Pontifícia Universidade Católica (PUC).

"A minha perspectiva era a da mulher favelada, era de pertencimento da Maré. E havia uma disputa daquele corpo que vai ocupar, sim, porque eu sou favelada, aquele lugar de ensino de qualidade, não é lugar de uma mulher negra favelada", disse a quinta vereadora mais votada da cidade, de 38 anos, nesta quarta-feira (15), em um evento chamado "Jovens negras movendo as estruturas", minutos antes de ela e o motorista serem assassinados na volta para casa, no Estácio.

Incansável e sorridente, Marielle pode ser vista no carnaval distribuindo leques contra o assédio, fantasiada em meio à multidão, e, dias depois, na Câmara Municipal, criticando a violência policial nas favelas cariocas.

"Era uma mulher sorridente, forte, segura, coerente e pé no chão. Olhava no olho das pessoas, nunca foi deslumbrada, ela sabia que era um corpo estranho no lugar que ocupava", disse à AFP a produtora cultural Marcela Lisboa, que se aproximou de Marielle quando ela começou a militância pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

- Ataques à polícia e à intervenção -

A morte de uma amiga por uma bala perdida levou a jovem carioca à luta pelos direitos humanos, focada principalmente nas minorias negra, feminina e LGBT.

A atuação policial foi um de seus principais focos e tema de sua tese de mestrado em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense (UFF), sobre o fracassado projeto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) - "UPP: a redução da favela a três letras".

A longa carreira de ativismo de Marielle começou nas favelas, passando por organizações como Brasil Foundation e Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré.

Sua vida deu uma grande virada quando conheceu Marcelo Freixo, deputado do Rio de Janeiro. Ela começou a trabalhar como sua assessora, antes de decidir se candidatar a vereadora.

Feminista, lésbica e mãe de uma jovem de 19 anos ela recebeu, em 2016, mais de 46 mil votos.

"Era uma pessoa cheia de vida, cheia de gás, uma pessoal fundamental para o Rio de Janeiro, brutalmente assassinada", disse Freixo, abalado, na noite desta quarta, no local onde ela foi assassinada.

Organizações como a Anistia Internacional exigiram uma investigação rigorosa do assassinato de Marielle, destacando que era conhecido por suas críticas frontais aos abusos policiais e à recente intervenção militar na área de segurança do Rio. Marielle tinha sido nomeada relatora de uma comissão da Câmara Municipal que vai acompanhar a intervenção.

Vestida completamente de preto, esperando ao lado de centenas de pessoas a chegada de seu corpo para um velório na Câmara Municipal, Tenka Dara, outra jovem negra e companheira de lutas de Marielle, chorava, inconsolável, pela morte de sua amiga.

"Ela era essa pessoa que estaria aqui liderando o movimento. Neste caos político, a morte política é a de uma mulher negra. Mataram Marielle, mas suas ideais são à prova de balas", afirmou.

