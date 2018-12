Marinha de Malta resgata 180 migrantes no Mediterrâneo

A Marinha de Malta anunciou nesta segunda-feira (31) ter resgatado no Mediterrâneo nas últimas horas 180 migrantes, divididos em dois barcos, que desembarcarão na ilha durante o dia.

Primeiro resgataram 28 pessoas em um bote localizado a 71 milhas a sudoeste da ilha e, mais tarde, outros 152 migrantes em um barco de madeira, indicou a Marinha em um comunicado.

No domingo, a Marinha havia resgatado outras 69 pessoas.

Enquanto isso, 49 migrantes resgatados nos últimos dias pelas ONGs alemãs Sea-Watch e Sea-Eye ainda esperavam um porto para desembarcar.

A agência da ONU para os refugiados (Acnur) pediu nesta segunda-feira à comunidade internacional para encontrar urgentemente um porto para receber essas 49 pessoas, incluindo crianças.

Cerca de 1.300 migrantes morreram em 2018 tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar à costa de Malta ou da Itália, segundo a Organização Mundial para as Migrações (OIM).

De acordo com o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, líder do partido de extrema direita Liga, o número de migrantes chegados à Itália por mar caiu 80% em 2018, com 23.370 chegadas em comparação com as 119.369 do ano anterior.

Neuer Inhalt Horizontal Line