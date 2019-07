Uma edição limitada da Barbie de David Bowie foi revelada nesta quinta-feira pela fabricante de brinquedos Mattel para homenagear o 50º aniversário do lançamento do single "Space Oddity" do cantor.

A boneca, vestida com um macacão metálico listrado com botas vermelhas de plataforma e acessórios cósmicos, simboliza o alter-ego mensageiro alienígena bissexual de Bowie, Ziggy Stardust.

"Em uma celebração definitiva de dois ícones da cultura pop, a Barbie homenageia o máximo camaleão pop, o cantor, compositor e ator inglês David Bowie, cujas dramáticas transformações musicais continuam influenciando e inspirando", disse a Mattel ao apresentar a boneca de 50 dólares.

A empresa acrescentou que o item colecionável era uma homenagem ao "legado cultural do gênio musical que redefiniu o rock and roll".

O cantor, que morreu em 2016, disse que seu single "Space Oddity", de 1969, foi inspirado pelo filme épico "2001 - Uma Odisseia no Espaço", do cineasta Stanley Kubrick, lançado um ano antes.

A Mattel também lançou nesta semana uma boneca de Samantha Cristoforetti, única astronauta mulher ativa da Agência Espacial Europeia, como parte de um projeto para inspirar mais meninas a explorarem carreiras em ciência e tecnologia.

