Partidários do Brexit exibem cartazes na frente do Parlamento britânico, em 12 de março de 2019

A primeira-ministra britânica, Theresa May, alertou aos parlamentares britânicos nesta terça-feira que o Brexit pode ser perdido se depois do debate desta tarde eles votarem contra o acordo de divórcio concluído com a União Europeia.

"Se o acordo não for aprovado esta tarde, o Brexit pode ser perdido", disse um maio visivelmente cansado e muito rouca diante da Câmara dos Comuns.

Mais cedo, um grupo influente de deputados britânicos eurocéticos, incluindo o líder do partido sindicalista DUP, da Irlanda do Norte, recomendou que se vote contra a nova versão do acordo Brexit.

"À luz de nossa própria análise jurídica e de outros, não recomendamos aceitar a moção do governo", disse o deputado conservador Bill Cash em nome deste grupo, prejudicando ainda mais as chances de que o controverso Tratado de Retirada seja adotado com Bruxelas.

Neuer Inhalt Horizontal Line