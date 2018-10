O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

3 de Outubro de 2018

Premiê britânica, Theresa May, fala no congresso do Partido Conservador, em 3 de outubro de 2018, em Birmingham

A primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu a seu partido, nesta quarta-feira (3), que permaneça unido em um momento, no qual as negociações do Brexit entram em sua "fase mais dura", no discurso de encerramento do congresso dos conservadores, em Birmingham.

"Entramos na fase mais dura das negociações", afirmou.

"Mas, se nos mantivermos unidos e permanecermos tranquilos, sei que podemos obter um acordo satisfatório para o Reino Unido", afirmou a dirigente, cuja liderança se vê regularmente posta em xeque pelos defensores de um Brexit duro.

Apesar do atual estancamento na negociação entre Londres e Bruxelas, a chefe de governo britânica apresentou o Brexit como "um período de oportunidade" e garantiu que seu polêmico plano para tirar o Reino Unido da União Europeia mantendo uma estreita relação comercial, conhecido como "plano de Chequers", prevalecerá "no interesse nacional".

"Acredito, firmemente, que o melhor está por vir e que nosso futuro está cheio de promessas", disse May aos delegados reunidos desde domingo nesta cidade do centro da Inglaterra.

O "plano de Chequers" prevê que o Reino Unido conserve as regras da UE referentes aos bens industriais e aos produtos agrícolas para permitir uma fácil circulação, mas pondo fim à livre-circulação de pessoas e à jurisdição da corte europeia de Justiça.

O plano foi rejeitado pelos líderes europeus, reunidos em uma cúpula informal em setembro em Salzburgo. Eles pediram a May que reveja sua proposta antes do próximo conselho europeu de 18 e 19 de outubro em Bruxelas.

